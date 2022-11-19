البيت الأبيض يدعو إيلون ماسك لحماية بيانات الأميركيين

أكد البيت الأبيض إن جميع الشركات، على ضرورة أن تتخذ مواقع التواصل الاجتماعي، إجراءات لحماية بيانات الأميركيين على الإنترنت، مطالباً مالك “تويتر” إيلون ماسك بتوضيح كيفية حماية بيانات الأميركيين.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية نقلت عن مصادر داخل “تويتر”، قولهم إن الموقع أصبح في وضع حرج وسط تساؤلات حول قدرته على الاستمرار بالعمل.

وأكدت الصحيفة أن “تويتر” شهد مئات الاستقالات بعد مطالبة إيلون ماسك الموظفين بزيادة ساعات العمل.

وكان من ضمن المستقيلين، مهندسون بارزون الأمر الذي هدد عمل المنصة، حيث تعرضت أنظمة الموقع الحساسة لمشكلات إثر الاستقالات.

وأكدت “واشنطن بوست” أن سياسيين وحكومات وسفارات يستعدون للأسوأ في حال تعطل “تويتر” مؤقتاً.

في هذا السياق، بدأ إيلون ماسك إجراء استطلاع على “تويتر” يطلب من المستخدمين التصويت على إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على المنصة.

كما أعلن ماسك قبل ساعات إعادة عدد من الحسابات المثيرة للجدل، بينها حساب الممثلة الكوميدية كاثي غريفين.