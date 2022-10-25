البيت الأبيض يرحب بخطوات سعودية بالأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا

رحب البيت الأبيض اليوم الثلاثاء 25\10\2022 بخطوات اتخذتها السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس جو بايدن إلى أي مدى ينبغي التشدد في التعامل مع المملكة لانضمامها إلى تخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن بايدن وفريقه سيأخذان وقتهما في تقييم العواقب التي يجب أن تواجهها السعودية بسبب قرار أوبك+ التي تقودها المملكة بخفض إنتاج النفط.

وأضافت: “لاحظنا منذ قرار أوبك+ خفض الإنتاج أن المملكة العربية السعودية صوتت ضد روسيا في الأمم المتحدة وتعهدت أيضا بتقديم أربعة ملايين دولار لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا”.