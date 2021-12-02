البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن الإنتاج

رحب البيت الأبيض بقرار منظمة “أوبك” وحلفائها زيادة إنتاج النفط، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة لا تخطط لإعادة النظر في قرارها اللجوء لاحتياطيات الخام”.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وحلفاؤها في “أوبك+” على اتفاق قائم لزيادة الإنتاج في يناير المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا، بعدما بحثت إلغاء تلك الخطط.

وتراجعت أسعار النفط الخميس عقب الإعلان عن الاتفاق، حيث هبطت العقود الآجلة لخام “برنت” إلى أدنى من 67 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وعقدت مجموعة “أوبك+” اجتماعا لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.