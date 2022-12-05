البيت الأبيض يصف القصف الروسي على أوكرانيا بـ"الوحشي"

علق البيت الأبيض، الاثنين، على الضربات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا، واصفا الهجمات بأنها تذكر بوحشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضاف جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحافيين أن تحديد سقف لأسعار النفط لن يكون له أي تأثير طويل المدى على أسعار النفط العالمية.

وكانت روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا اليوم مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

قصف روسي

ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا فيما وصفه مسؤولون بأنها أحدث موجة من الضربات الصاروخية الروسية منذ بداية العملية الروسية في 24 فبراير/شباط.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات “تم إطلاق صواريخ بالفعل”، على عدة مناطق في البلاد.

كذلك، طال قصف صاروخي روسي عدة منازل في جنوب زابوريجيا، وأفادت الرئاسة الأوكرانية بمقتل 2 جراء قصف صاروخي روسي على زابوريجيا.

لا قتلى

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو قتلى أو مصابين لكن وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء.