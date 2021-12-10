الجمعة 6 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 10 ديسمبر 2021 |
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البيت الأبيض يعتزم مواصلة العمل مع روسيا بشأن قضايا الأمن في أوروبا

منذ 22 دقيقة
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مواصلة العمل مع روسيا بشأن قضايا الأمن في أوروبا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن لقاء بين ممثلي روسيا والناتو، سبق للرئيس بايدن أن تحدث عنه، قالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، إن الولايات المتحدة “تجري مختلف المناقشات والاتصالات الآن”، لكنها لا تستطيع الإعلان عن أي لقاءات محددة حتى الآن.

وأضافت أن “الرئيسين (الروسي والأمريكي) كلفا فريقيهما بمواصلة العمل المشترك، ونحن نتوقع استمراره”.

وأشارت إلى أن بايدن وبوتين اتفقا خلال لقائهما الافتراضي عبر الفيديو يوم الثلاثاء على أن موسكو وواشنطن ستواصلان الاتصالات.

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