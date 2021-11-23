الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض يعلق على احتمال لقاء بين بايدن وبوتين

23 - نوفمبر - 2021

جين ساكي

A A A
طباعة المقال

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء عدم وجود مستجدات على صعيد التحضير لاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد لقاء افتراضي بين زعيمي البلدين على ضوء التوترات الأخيرة حول أوكرانيا: “لا يوجد لدي شيء حتى الآن حول أي اجتماع أو اتصال مخطط له”.

والأحد قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن اللقاء بين بوتين بايدن يتطلب تحضيرا جيدا، وهو ما يجري في الوقت الحالي.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، إلا أنه لا يستبعد أن يحدث ذلك قبل نهاية العام.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
بريطانيا: القوات الروسية تستهدف هذه المنطقة
السفينة الأميركية "يو إس إس كيرسارج"
لهذه المدة.. حصار أميركي غربي لروسيا في “الممر الهادئ”
جو بايدن
بايدن ساخرًا: سأطلب مساعدة ترامب!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الصيدليات
أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
أصحاب المولدات
هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟
الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!