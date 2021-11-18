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البيت الأبيض يعلق على محادثات ساليفان وباتروشيف

18 - نوفمبر - 2021
ساليفان وباتروشيف

ساليفان وباتروشيف

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وصف البيت الأبيض أن المحادثات التي أجراها مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني جيك ساليفان ورئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف هاتفيا الأربعاء، بالـ”صريحة وبناءة”.

وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أن الطرفين بحثا “عددا من مواضيع الأجندة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام”، مضيفا أن المحادثات كانت “صريحة وبناءة”.

وفي وقت سابق، أفاد مجلس الأمن الروسي بأن باتصالا هاتفيا جمع باتروشيف وساليفان أمس الأربعاء اتفقا فيه على العمل لتحسين أجواء العلاقات بين بلديهما.

وأوضح مجلس الأمن الروسي أن محادثات باتروشيف وساليفان جاءت في إطار الاستعدادات للاتصالات المرتقبة على مستوى أعلى.

وتأتي هذه المباحثات في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي سبق أن قال الكرملين إنها تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة.

وفي إطار هذه الجهود أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يوم 16 يونيو الماضي في جنيف أول قمة بينهما استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خلالها على إعادة سفيري البلدين بعد استدعائهما سابقا.

وأعلن بوتين أنه ليست لديه أوهام عقب لقائه مع بايدن، لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

كما أكدت إدارة بايدن ضرورة التعاون مع روسيا في المجالات التي يمكن فيها ذلك، خاصة الاستقرار الاستراتيجي، والأمن السيبراني، وحل بعض الأزمات الإقليمية.

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