الأربعاء 24 شعبان 1442 ﻫ - 7 أبريل 2021 |
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البيت الأبيض يعلن موعد توفير تطعيم كورونا لجميع البالغين الأمريكيين

منذ ساعتين
أمريكا تواصل عملية التطعيم ضد كورونا

أمريكا تواصل عملية التطعيم ضد كورونا

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أنه من المنتظر توفير موعد للتطعيم ضد كورونا لكل بالغ في أمريكا اعتبارا من 19 أبريل الجاري.

وأوضحت بساكي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي في وقت لاحق الثلاثاء.

وأضافت بساكي أن “هذا لا يعني أنكم ستحصلون على التطعيم في هذا اليوم لكنه يعني أن بإمكانكم الدخول في قائمة الانتظار، إن لم تكونوا قد فعلتم هذا في وقت سابق”.

ولفتت إلى أن إلغاء التدريج في إعطاء التطعيم حسب الأولوية مرتبط بالأمل في تسريع وتيرة تطعيم سكان البلاد.

وذكرت بساكي أن الحكومة الأمريكية لا تزال تتوقع أن يتوافر بحلول نهاية مايو المقبل كمية من لقاحات كورونا تكفي لكل البالغين.

وتمضي حملة تطعيم كورونا في الولايات المتحدة قدما، وأفادت البيانات الصادرة عن البيت الأبيض بأن عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها منذ تولي بايدن مهام منصبه في العشرين من يناير الماضي وصلت إلى أكثر من 150 مليون جرعة، فيما وصل إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها –بما يشمل أسابيع حملة التطعيم التي سبقت تولي بايدن لمهام منصبه- إلى أكثر من 167 مليون جرعة.

كان بايدن قد أمر الولايات بإعطاء تطعيمات لكل البالغين في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل.

يشار إلى أن العديد من الولايات الأمريكية، ومنها نيويورك على سبيل المثال، قد ألغت بالفعل التدرج في إعطاء التطعيمات وفقا لمجموعات الأولويات وأعلنت عن منح مواعيد للتطعيم بغض النظر عن إعلان البيت الأبيض.

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