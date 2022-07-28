البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثات بايدن وشي بشأن تايوان

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس بأن السياسة الأمريكية حيال تايوان لم تتغير وإن واشنطن تعارض بشدة أي جهود أحادية لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين نقاشا خلال محادثة هاتفية “عددا من القضايا المهمة للعلاقات الثنائية وموضوعات إقليمية وعالمية أخرى وكلفا فرقهما بمواصلة متابعة الأمور التي تم طرحها في محادثة اليوم خاصة لمعالجة تغير المناخ والأمن الصحي”.

ولم يأت البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن المحادثة الهاتفية بين الزعيمين على ذكر أي احتمال لخفض واشنطن للرسوم الجمركية على السلع الصينية.

ووفق تقرير للبيت الأبيض فإن “هذه هي المكالمة الخامسة بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن منصبه”.

وفي وقت سابق، أكد منسق الأمن القومي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، أن بايدن سوف يؤكد خلال المحادثة المقبلة مع نظيره الصيني، أن واشنطن ستظل ملتزمة بسياسة “الصين الواحدة”، فيما يتعلق بتايوان.

وأوضح كيربي، خلال إفادة صحفية: “سوف يؤكد (بايدن) أنه ليس هناك تغيير في الالتزام الأميركي بسياسة الصين الواحدة”، مضيفا “الولايات المتحدة لا تريد حل التوترات في مضيق تايوان من جانب واحد وبالتأكيد ليس بالقوة”.

وبين كيربي أن الفرصة ستتاح لبايدن وتشين بينغ لمناقشة مجموعة من القضايا في المكالمة الهاتفية المقرر إجراؤها في الأيام المقبلة.