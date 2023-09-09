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البيت الأبيض يكشف عن "اتفاق مهمّ" على هامش قمة العشرين

منذ 35 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّه سيتم الإعلان اليوم السبت عن اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يضم دول عدة ويربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

يأتي الاتفاق في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية الحزام والطريق من خلال طرح واشنطن شريكًا ومستثمرًا بديلًا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي لصحافيين خلال القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي، إنّ الاتفاق سيعود بالنفع على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، ويتيح للشرق الأوسط الاضطلاع بدور حاسم في التجارة العالمية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.

وقال فاينر إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق من جانب الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وشركاء آخرين في مجموعة العشرين.

وأضاف: “نعتقد أن ربط هذه المناطق الهامة فرصة هائلة”. ولم تتوفر تفاصيل عن قيمة الصفقة حتى الآن.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الولايات المتحدة من أجل اتفاق دبلوماسي أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط من شأنه أن يجعل السعودية تعترف بإسرائيل.

وأضاف فاينر أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الاتفاق يساعد على “خفض التوتر في أنحاء المنطقة” و”التعامل مع الصراع حيثما نراه”.

    المصدر :
  • رويترز

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