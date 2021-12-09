البيت الأبيض يلوح بالعقوبات في حال فشل المفاوضات النووية

حذر البيت الأبيض اليوم من أنه سيتخذ “إجراءات أخرى” لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الديبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: “في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية”.

وأضافت: “إذا لم تتمكن الديبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعا وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ اجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران”.

جدير بالذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي وصفت سابقاً الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انعقدت الأسبوع الماضي بين إيران ودول مجموعة 4+1، بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكدة أن إيران لم تكن مستعدة لإحداث أي تقدم خلال المفاوضات.

قالت ساكي، خلال إفادة صحفية الاثنين، إن “جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم”.

واحتضنت العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية حول إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى “الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا”، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

وتركز طهران خلال المحادثات على موضوع رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.