البيت الأبيض يندد باستخدام النائبة رشيدة طليب شعارا "مؤيدا للفلسطينيين"

ندد البيت الأبيض باستخدام النائبة الأمريكية رشيدة طليب لشعار مؤيد للفلسطينيين يقول “من النهر إلى البحر”، وهو ما يعتبره العديد من اليهود معاديا للسامية ويدعو إلى القضاء على إسرائيل.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “فيما يتعلق بهذا المصطلح، فقد كنا واضحين للغاية أننا نختلف بشدة”.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء لصالح توبيخ رشيدة طليب، وهي النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس، بسبب تعليقات أدلت بها حول حرب الإسرائيل على حماس في غزة.

كما أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 80 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة وإن ما بين 500 و600 أمريكي لم يخرجوا بعد من القطاع الفلسطيني.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين “نعلم أننا أخرجنا 400 أو نحو ذلك حتى الآن، ويترك ذلك عددا يساوي نحو 500 أو 600 باقين حينما نعدّ أفراد الأسر الموجودين هناك”.

وخرج الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في موكب مغادر لشمال غزة، الأربعاء، بحثا عن ملاذ آمن من القصف الجوي الإسرائيلي والقتال البري الضاري بين القوات الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).