البيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بالسرطان

نفى البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسرطان موضحًا أن تصريحاته كانت تشير إلى علاجه من سرطان الجلد الذي كان مصابًا به قبل توليه منصب الرئاسة العام الماضي.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إلى تغريدة كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جلين كيسلر، والذي أشار إلى أن بايدن قد استأصل “سرطانات الجلد غير الميلانينية” قبل توليه منصبه.

screen shot from the report pic.twitter.com/gshqJPl57a — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) July 20, 2022

وكان بايدن قد أشار ضمنيًا في وقت سابق الأربعاء إلى إصابته بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان، أو إفصاحًا رسميًا عن إصابته بالمرض.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بايدن حول الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وفي معرض وصف بايدن للآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت التابعة لولاية ديلاوير، قال “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا يفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة.

وبايدن (79 عامًا) هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرًا ما تكون صحته محل نقاش عام، ومع ذلك يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

وأشار المدافعون عنه إلى أنه يعاني لسنوات من الزلات أو التصريحات غير الدقيقة.