البيت الأبيض يوضح.. ماذا قصد بايدن بقوله "سنحرر إيران"؟

أوضح البيت الأبيض، (الجمعة 4-11-2022) التصريح الذي ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه في تجمع انتخابي للديمقراطيين، قائلا: “سنحرر إيران”.

وأثار التعليق رد فعل غاضب من الحكومة في طهران، وتجاوزت تصريحات الرئيس السابقة، التي صيغت بعناية حتى لا تشير إلى تورط أمريكي مباشر في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال بايدن للحشد في كاليفورنيا، مساء الخميس: “لا تقلقوا، سوف نحرر إيران، سوف يحررون أنفسهم قريبًا”.

وغداة تصريح الرئيس الأمريكي، أوضح البيت الأبيض أن بايدن “كان يعبر عن دعمه لحركة الاحتجاج ولا يشير إلى نهج جديد”.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: “(بايدن) كان يعبر، مرة أخرى، عن تضامننا معهم”، مضيفا أن القيادة الإيرانية “تواجه مشاكل من صنعها”.

وتابع كيربي بالقول: “كان الرئيس واضحًا جدًا بشأن هذا الأمر… سنواصل البحث عن طرق لمساءلة النظام عن الطريقة التي يعاملون بها شعبهم”.

ورغم تصريح بايدن، قال كيربي إن الولايات المتحدة ليس لديها مؤشرات على أن النظام الإيراني على وشك التغيير.