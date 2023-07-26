البيت الأبيض يُندّد بمحاولة تقويض عمل الحكومة المنتخبة في النيجر

أشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إلى أنّ الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء التطورات في النيجر، وتندد بشدة بأي محاولة لتقويض عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في النيجر أو قلب نظام الحكم.

وقال سوليفان في بيان: “ندعو عناصر الحرس الرئاسي على وجه التحديد لإطلاق سراح الرئيس بازوم والامتناع عن العنف”، مضيفًا أنّ البيت الأبيض يتابع الموقف لضمان سلامة المواطنين الأميركيين هناك.

وكانت رئاسة النيجر قد أعلنت في بيان اليوم الأربعاء، أنّ بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة “مناهضة للجمهورية” و”فاشلة”، مشيرة إلى أنّ الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، إذا لم يعودوا إلى رشدهم.

وأضافت أنّ الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير، بعد أن قالت مصادر أمنية إنّ الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري، الذي تحاصره مركبات عسكرية.