البيت الابيض: استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي أمر شائن

قال البيت الأبيض الثلاثاء إنه تلقى خطابا موجها إلى الرئيس جو بايدن من سياماك نمازي وهو مواطن إيراني أميركي معتقل في إيران منذ أكثر من سبع سنوات بتهمة التجسس، ووصف استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي بأنه أمر “شائن”.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير للصحفيين “مازلنا ملتزمين بتأمين حريته والحكومة الأميركية تواصل العمل على إعادته إلى الوطن إلى جانب مواطنين أميركيين معتقلين دون سند قانوني في إيران … استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي أمر شائن”.

وسياماك نمازي رجل أعمال إيراني أميركي يبلغ من العمر 51 عاما اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

كما تم اعتقال والده المسؤول السابق باليونيسف باقر نمازي (85 عاما) في العام التالي عندما سافر إلى إيران للمطالبة بالإفراج عن سياماك.

وكلاهما أدين بالتجسس وهي مزاعم ينفيانها، وسُمح لباقر نمازي الذي أُعفي في عام 2020 من قضاء عقوبته لأسباب طبية، بمغادرة إيران.