الجمعة 4 ذو القعدة 1443 ﻫ - 3 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الابيض: العاهل السعودي وولي العهد كان لهما دورٌ بتمديد الهدنة في اليمن

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 3:00 صباحًا
الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان بن عبدالعزيز

A A A
طباعة المقال

قال البيت الأبيض مساء الخميس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان لهما دورا حيويا في تمديد الهدنة في اليمن.

وقبيل ذلك رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن، وقال إن السعودية أظهرت “قيادة شجاعة” من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

وأضاف بايدن في بيان “كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل”.

وقال بايدن إن عمان ومصر والأردن لعبت دورا جعل من عملية الهدنة أمرا ممكنا. وأضاف “الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة”، وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء.

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين، وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت “بشكل إيجابي” إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي. وقال غروندبرغ “شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين”.

فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، مع استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من ست سنوات على الإغلاق.

إلى ذلك قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن سفراء الاتحاد يرحبون بتمديد الهدنة في اليمن. وأوضحت البعثة عبر حسابها على تويتر أن السفراء عبروا عن أملهم في أن يؤدي تمديد الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدين ضرورة إعادة فتح الطرق حول تعز.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يطالب مجلس الشيوخ بالتحرك.. “كم مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟”
    ضريح الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو
    في إسبانيا.. فعل مثير للجدل أمام ضريح الدكتاتور “فرانكو” والسلطات تتحرك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    تعميم هام من “المركزي” للمصارف.. ماذا تضمن؟
    الدولار
    إليكم سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم
    سمير جعجع
    جعجع يتوقع “مواجهة كبيرة” مع حزب الله