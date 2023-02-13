البيت الابيض: لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الاثنين إنه لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني، لينفي مجددا صحة اتهامات الصين بأن مناطيد أمريكية حلقت على ارتفاع عال في مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022.

وعندما سُئل خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض لتوضيح ما إن كانت الولايات المتحدة تشغل طائرات في مجال جوي تقول بكين إنه يتبعها، لا في المجال الجوي الصيني المعترف به دوليا، رفض كيربي ذكر المزيد.

وقال “لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني”.

وتقول الصين إن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراض تابعة لها، كما تتنازع الصين مع دول أخرى، منها سلطنة بروناي والفلبين وماليزيا وفيتنام، على السيادة في أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي.

وزاد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أسقط الجيش الأمريكي في الرابع من فبراير\شباط الجاري ما قال إنه منطاد تجسس صيني. وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب هذه الواقعة زيارة إلى بكين كانت مقررة سلفا بهدف تخفيف التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه منذ ذلك الحين أسقط الجيش الأمريكي ثلاثة أجسام أخرى فوق أمريكا الشمالية، كان آخرها أمس الأحد عندما تم إسقاط جسم ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون.