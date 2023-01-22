البيرو تُعلن إجلاء أكثر من 400 سائح من "ماتشو بيتشو"

أعلنت وزارة السياحة في البيرو عبر تويتر أنه تم إجلاء حوالى 400 سائح أجنبي ومحلي، كانوا قد علِقوا منذ أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير بسبب التظاهرات في البلاد.

وكتبت الوزارة أنه قد “نُقل 418 سائحا محليا وأجنبيا من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو (جنوب)”.

هذا توجه آلاف المتظاهرين في بيرو منذ الإثنين الماضي، نحو العاصمة ليما وحاولوا قطع الطرقات لشل حركة المرور في البلاد، بعيد إعلان حالة الطوارئ ومنع التجمعات للمرة الثانية في أقل من شهر.

ويتحدى المحتجون رئيسة البلاد دينا بولوارتي وحكومتها، حيث إن المعارضة لا تأخذ على محمل الجد قرار السلطات فرض حالة الطوارئ.

وبعد المشاركة في جنازة ضحايا سقطوا خلال قمع المظاهرات، نظمت احتجاجات حاشدة جديدة للضغط على الحكومة ودفعها لتنظيم انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، الذي أقيل في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وتم توقيفه بتهمة محاولة الانقلاب بعد محاولته حل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به.