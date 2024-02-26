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منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجع نمو تجارة السلع العالمي 3.3% هذا العام

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2024 9:21 صباحًا
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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توقعت منظمة التجارة العالمية أن نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3% هذا العام.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إن معدل نمو التجارة السلعية “العالمي” يمكن أن يقل عن 3.3 بالمئة هذا العام.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا خلال فعالية في أبوظبي “يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 قد انخفض عن 0.8 بالمئة التي توقعناها في أكتوبر… وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 بالمئة لهذا العام”.

ومن الواضح أن التجارة العالمية باتت في مرمى صراع الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من تقارير أممية، خاصة مع التأكيد على أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة.

    المصدر :
  • رويترز

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