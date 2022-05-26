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"التجارة العالمية" تدعو إلى عدم حظر صادرات المواد الغذائية

26 - مايو - 2022
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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بعدما أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية، حثت مديرة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويالا، دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية.

وقالت أوكونجو-إيويالا لصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أمس الأربعاء: “نحاول أن نقول للدول الأعضاء أن يخفّفوا من حظر الصادرات”، مضيفة: “لا نريد لهذا الأمر أن يتفاقم ويؤدّي إلى ارتفاع الأسعار”.

وأتت دعوة مديرة المنظمة بعد ساعات من قرار أصدرته الهند وحدّدت بموجبه صادراتها من السكر إلى 10 ملايين طنّ سنوياً حتى سبتمبر، وذلك من أجل حماية مخزون البلاد وخفض التضخم.

وعطل الغزو الروسي لأوكرانيا إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من روسيا وأوكرانيا.

ولمواجهة ذلك، “أصبح هناك نحو 22 دولة الآن مع 41 قيدا أو حظراً على صادرات المواد الغذائية”، بحسب أوكونجو-إيويالا التي لفتت أيضا إلى قيود التي تطال “البذور والأسمدة”.

وشددت على أن منظمة التجارة العالمية تأمل في أن تؤدي مراقبتها العامة لمثل هذه الضوابط إلى ردع الدول الأعضاء عن وضعها.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “منخرط” في محادثات لفتح ممرات في البحر الأسود لإرسال الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

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