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التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3% بعد هجمات البحر الأحمر

منذ 49 دقيقة
سفينة شحن في البحر الأحمر

سفينة شحن في البحر الأحمر

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قال معهد أبحاث ألماني مختص بالاقتصاد الخميس إن التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3 بالمئة في الفترة من نوفمبر\تشرين الثاني إلى ديسمبر\كانون الأول 2023 في وقت أدت فيه هجمات مسلحين على سفن تجارية في البحر الأحمر لتراجع كميات الشحن المنقولة عبر هذه المنطقة الحيوية.

وقال معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي إن هناك حاليا نحو مئتي ألف حاوية تمر عبر البحر الأحمر يوميا انخفاضا من 500 ألف يوميا في نوفمبر\تشرين الثاني.

وقال جوليان هينتس مدير مركز أبحاث سياسات التجارة في المعهد إن عمليات تحويل مسار السفن بسبب الهجمات أدت لقطع السفن رحلات أطول بين مراكز الإنتاج في آسيا وأسواق الاستهلاك الأوروبية بما يصل إلى 20 يوما إضافية.

وأضاف في بيان “انعكس ذلك أيضا في أرقام التجارة المتراجعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ لا تزال السلع المنقولة في البحر ولم يتم تنزيلها في الموانئ في المواعيد المقررة”.

    المصدر :
  • رويترز

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