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التجارة العالمية تصدر مسودات اتفاقات جديدة وبعض القضايا بقيت عالقة

منذ 46 دقيقة
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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أصدر مفاوضو منظمة التجارة العالمية مسودات اتفاقات جديدة يوم أمس الجمعة بعد محادثات استمرت طوال الليل في أبوظبي، والتي أظهرت أن الكثير من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.

وأظهرت مسودة اتفاق في قطاع الزراعة أن التغيير الرئيسي الذي سعت إليه الهند بشأن مستويات الدعم الحكومي المسموح بها للمزارعين لم يتم الاتفاق عليه بعد، مع وجود حلين بديلين جنبا إلى جنب.

وأظهر نص خاص بمصايد الأسماك أنه لم يتم البت في مسائل العمل القسري وفترات التنفيذ التدريجي في البلدان النامية.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أوكونغو إيويالا في 26 شباط/فبراير الفائت إن معدل نمو التجارة السلعية العالمي يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام. وأضافت، خلال فعالية في أبوظبي حيث يعقد اجتماع المنظمة الوزاري اليوم “يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 قد انخفض عن 0.8% التي توقعناها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.. وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل أن لا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3% لهذا العام”.

وتحاول المنظمة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا وتدعم لوائحها 75% من التجارة العالمية، إبرام اتفاقات بتوافق الآراء لكن هذه الجهود أصبحت أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

    المصدر :
  • رويترز

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