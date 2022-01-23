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التحالف الدولي: أحداث سجن غويران في الحسكة لا تشكل تهديداً للمنطقة

23 - يناير - 2022
قوات التحالف الدولي في سوريا

قوات التحالف الدولي في سوريا

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أكدت قوات التحالف الدولي، أنها نفذت سلسلة ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سجن غويران (في الحسكة)، بعد أن نفذت عناصره عملية لتحرير سجناء تابعين له.

قال قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي ضد داعش، جون برينان، اليوم الأحد، إن قواته نفذت سلسلة ضربات ضد التنظيم في سجن غويران (في الحسكة)، بعد أن نفذت عناصره عملية لتحرير سجناء تابعين له.

ونقل بيان للتحالف الدولي عن برينان وصفه للعملية التي قادها داعش بأنها “محاولة يائسة”، وقال إن التنظيم “أصدر بذلك حكماً بالإعدام” على العديد من أفراده.

وأضاف أن التحالف الدولي يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه وعن القوات الشريكة له ضد أي تهديد، وأنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لحماية تلك القوات.

وتابع: “عندما حمل معتقلو داعش السلاح، أصبحوا يشكلون تهديداً نشطاً، ثم اشتبكوا معنا وتم قتلهم في غارات جوية لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف”، مشيراً إلى أن المعتقلين الذين لم يشاركوا في تلك العملية سيتم تأمينهم.

وقال أيضاً إن التحالف واثق من أن محاولة عناصر داعش الأخيرة للهروب لن تشكل تهديداً كبيراً للعراق أو المنطقة، لكن التحالف “يحلل الوضع لتحديد” ما إذا كان عناصر داعش يخططون لأي هجمات مستقبلية على مرافق الاحتجاز الأخرى في العراق وسوريا.

 

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