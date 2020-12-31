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التحالف الدولي: تخفيض القوات لن يؤثر على أدائها في الحرب على داعش

منذ 26 دقيقة
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قال المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي في عملية العزم الصلب، العقيد واين ماروتو، إن تخفيض قوات التحالف لن يؤثر على أدائها في الحرب على داعش، مشيرا إلى التزام التحالف بهزيمة التنظيم وتوفير الاستقرار الإقليمي.

ونفى ماروتو في حديث لقناة الحرة، الخميس، سيطرة داعش على أي أرض، مؤكدا أن مهمة التحالف الآن هي ملاحقة فلول التنظيم.

وكشف أن هناك عمل مع القوات العراقية لتأكيد هزيمة داعش وأن التركيز الآن بات أكبر على المهام الإنسانية.

وأكد ماروتو قدرة القوات العراقية على مواجهة أي تهديد يشكله داعش، مشيرا إلى أن التنظيم يقوم فقط بحرب عصابات ضد الشعب العراقي.

ماروتو أشار أيضا إلى أن قوات التحالف موجودة بناء على دعوة الحكومة العراقية.

يذكر أنه و بدعم من التحالف تشن القوات العراقية بانتظام عمليات في المناطق الحدودية في غرب العراق وشمال غربه، تستهدف خلايا نائمة لتنظيم الدولة الاسلامية. وطردت هذه المجموعة نهاية 2017 من مجمل المراكز الحضرية في البلاد.

    المصدر :
  • الحرة

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