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التحالف الدولي ينفي مقتل جنود أمريكيين في سوريا

منذ 49 دقيقة
عناصر من الجيش الأمريكي - أرشيفية

عناصر من الجيش الأمريكي - أرشيفية

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نفى التحالف الدولي الأخبار التي تم تداولتها وسائل إعلام سورية بينها وكالة سانا حول مقتل 4 جنود أمريكيين في ريف الحسكة بسوريا .

ونفى المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، واين ماروتو، في تغريدة، مقتل أي من جنود التحالف في سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للنظام بسوريا في وقت سابق ، بأن 4 جنود أميركيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة .

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا قد نقلت عن مصادر أهلية أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة – دير الزور.

وأشارت إلى أن القوات الأميركية “فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم”.

500 جندي وضابط ومستشار

يشار إلى أن قوات أميركية تستقر في سوريا ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويوجد أكثر من 500 جندي وضابط ومستشار أميركي في المناطق التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، وتتولى هذه القوات الأميركية تدريب قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب مشاركتها في العمليات التي تستهدف داعش.

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