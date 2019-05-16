أخبار العالم

التحالف العربي: استهداف محطتي النفط جريمة حرب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبر التحالف العربي بقيادة السعودية، أن استهداف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية يمثل “جريمة حرب”.

وأكد التحالف العربي أن “عملياته مستمرة ضد كافة المواقع التي تنطلق منها أعمال الحوثيين”، مشددا على أنه لن يتهاون في متابعة كل “العناصر الإرهابية في اليمن”.

وأعلن التحالف، اليوم الخميس، أنه بدأ عملية استهداف “نوعية” لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء، وأن الغارات طالت مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقة جبل عطان.

وأكد التحالف أن العملية تهدف إلى “تحييد قدرات” الحوثيين على تنفيذ “الأعمال التخريبية”، مطالبا السكان المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

المزيد من الأخبار

التحالف العربي يتعهد بملاحقة العناصر الإرهابية في كل اليمن

مصادر عراقية تنفي استهداف قاعدة أميركية في بغداد

من جانبها، أكدت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين شن التحالف ضربات جوية على مناطق متفرقة من العاصمة، بما في ذلك غارتان على خلف السفارة القطرية في منطقة نقم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحد السكان المحليين أن الغارات استهدفت تسعة مواقع عسكرية تابعة للجماعة داخل وفي محيط المدينة.

وفي حين نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن سكان محليين، أن موجة الغارات التي استهدفت صنعاء، صباح اليوم الخميس، طالت أيضا منازل سكنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وجاءت هذه الغارات بعد يومين من استهداف الحوثيين بواسطة طائرات مسيرة محطتين لضخ النفط في خط الأنابيب الرئيسي داخل المملكة السعودية.

 

المصدر روسيا اليوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ترمب يعلن “حالة الطوارئ” لحماية الشبكات من التجسس

أخبار العالم

خالد بن سلمان: الحوثي يضع المشنقة على الجهود السياسية

أخبار العالم

السودان.. رفع المتاريس ووقف التفاوض 72 ساعة

أخبار العالم

ظريف: ملتزمون بالاتفاق النووي.. وتصعيد واشنطن غير مقبول

أخبار العالم

رسالة سعودية إماراتية نرويجية لمجلس الأمن حول سفن الفجيرة

أخبار العالم

البيت الأبيض: لن نتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق الروسي