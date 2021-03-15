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التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين تجاه خميس مشيط

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 6:16 مساءً
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط. وأكد سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين. كما أضاف أن الصاروخين الباليستيين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية.

وقال التحالف إن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

أتى ذلك بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بحسب “العربية”.

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