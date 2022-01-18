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التحالف العربي يدمر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية للحوثي

18 - يناير - 2022
طيران التحالف العربي

طيران التحالف العربي

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قالت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إن طائرات “إف-15” الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى تنفيذ عمليات جوية على مدار الـ24 ساعة فوق العاصمة اليمنية.

وطالبت قيادة قوات التحالف أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات الحوثيين حرصا على سلامتهم.

كما أكدت أن الطائرات الهجومية من طراز “إف-15″ و”إف-16” تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الحوثية ضمن الأولويات.

وأضافت أنه “استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد”.

من جهتها أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل مسؤول الطيران المسير بعيد المدى لدى الميليشيات الحوثية، مدير كلية الطيران سابقا العميد عبد الله الجنيد، في غارات للتحالف على صنعاء.

ونقلت عن مصادر مقربة عن استهداف منزل القيادي الحوثي. وأضافت أن غارات جوية استهدفت اجتماعا ضم عددا من قيادات الصف الأول في “مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم العميد طيار ركن عبد الله الجنيد”.

وتابعت أنه تم نقل الكابتن الجنيد إلى المستشفى وسط أنباء متضاربة عن مصرعه.

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