التحالف العربي يستهدف مواقع سرية لميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية “مشروعة” في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن التحالف حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف استهدف مواقع جديدة لنشاط الطائرات المسيرة في صنعاء منها مبنى قيد الإنشاء استخدمته جماعة الحوثي كمعمل سري للطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، السبت الماضي إن الجماعة أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مواقع سعودية منها منشآت تابعة لشركة “أرامكو” في جدة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.