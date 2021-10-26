التحالف العربي يعلن تنفيذ 21 عملية استهداف للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الجوبة والكسارة.

وذكر التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا“.

ويعلن التحالف العربي عن تنفيذ عمليات استهداف يومية لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي، مؤكدا تكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات.

وشهدت عمليات التحالف العربي، الإثنين، ”تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية“، بحسب الوكالة السعودية.

وكان ذلك ضمن 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة، خلال 24 ساعة.

#عاجل | #التحالف : نفذنا (٢١) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 26, 2021