التحالف: لن نقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني

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صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

مكون الحراك الجنوبي المشارك يحذر

من جهته، حذر “مكون الحراك الجنوبي المشارك” من الصراع الجنوبي – الجنوبي الذي لا يخدم إلا العدو الرئيس وهو إيران وأذرعها ممثلة في ميليشيات الحوثي.

ودعا “مكون الحراك المشارك” دول تحالف دعم الشرعية إلى العمل على إنهاء تلك المخاطر التي من شأنها أن تعيق مجهوداتهم الداعمة للشرعية وإعادة الأمل للشعب اليمني.

وأكد في بيان له أن الصراع المحتدم في عدن يُضعف تحالف دعم الشرعية، ولا يخدم سوى أجندات خارجية تستهدف الوطن والمواطن.

ودعا البيان الجميع للاحتكام لصوت العقل والمنطق، وعدم تعميق شروخ المجتمع ونبذ الانقسام غير المحمود، وتجنيب عدن ومواطنيها أي اقتتال سوف يصب في مصلحة ميليشيات الحوثي وبالتالي إيران.

أعضاء مجلس الأمن يدعون لإنهاء العنف فوراً

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن، جددت التزامها بدعم مستقبلٍ آمنٍ ومستقر لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجِب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرةِ الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وعبّر الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في بيانٍ نُشر على موقع السفارة الأميركية، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في العاصمة المؤقتة عدن.

كما دعا ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاءِ جميعِ أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً.