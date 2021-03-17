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التحالف يحبط مخطط حوثي لاستهداف السعودية

17 - مارس - 2021
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

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أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة حوثية باتجاه السعودية من اليمن.

وقال التحالف، في بيان، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة، مؤكدا التعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الجهات الإرهابية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأمس الثلاثاء، أعلن التحالف العربي، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.

وأكد، في بيان، أن “مليشيات الحوثي، الإرهابية المدعومة من إيران، تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة”.

ولفت التحالف إلى أن “استمرار هجمات مليشيات الحوثي يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

وجاء الهجوم الجديد بعد ساعات من هجوم حوثي بصاروخ باليستي قرب أحياء سكنية ومخيمات للنازحين بمدينة مأرب.

وأسفر الهجوم، بحسب وكالة “سبأ” الرسمية، عن مقتل مدني على الأقل وإصابة 8 آخرين بشظايا الصاروخ.

وكثفت المليشيات الانقلابية من قصفها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة على مأرب معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني للخطر.

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