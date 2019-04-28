التحالف يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين في ذمار

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بخمس غارات جوية مساء السبت، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في ذمار وسط البلاد، كانت متجهة إلى محافظة الضالع.

ودمر طيران التحالف عدداً من الأسلحة والآليات العسكرية المتنوعة التابعة للانقلابيين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران – آنس غرب مدينة ذمار، كانت في طريقها إلى الضالع جنوب البلاد، وفق مصدر محلي.

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كما تضم التعزيزات عربات محملة بالمقاتلين وقطع عسكرية.

وبحسب المصدر، أسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين وتدمير آليات وعربات وأطقم قتالية عدة.

 

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

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