التحالف يدمر سابع مسيّرة “مفخخة” حوثية في 48 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الاثنين ، عن تدمير طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية ، لتكون السابعة خلال 48 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المُتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية”.

وتعد هذه سابع مفخخة يعلن التحالف تدميرها قبل وصولها إلى الأراضي السعودية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.