التحالف يدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه "خميس مشيط" في السعودية

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، أن الدفاعات الجوية “اعترضت ودمرت” طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة.

ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه مدينة نجران السعودية.

كما أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأحد، عن “استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة”، وفق “واس”.