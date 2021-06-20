الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التحالف يدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه "خميس مشيط" في السعودية

21 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 12:17 صباحًا
مقاتلات تابعة لقوات التحالف

مقاتلات تابعة لقوات التحالف

A A A
طباعة المقال

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، أن الدفاعات الجوية “اعترضت ودمرت” طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة.

ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه مدينة نجران السعودية.

كما أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأحد، عن “استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة”، وفق “واس”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الدفاع الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن إسقاط طائرتين وتدمير أسلحة أمريكية شرقي أوكرانيا
    جو بايدن
    بايدن: لن ننتظر إلى الأبد ردا من إيران بخصوص المحادثات النووية
    علم ليبيا
    البرلمان الليبي يرفض قرار حكومة طرابلس إقالة رئيس مؤسسة النفط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    يشيع ظهور عروق زرقاء في القدم وتُسمى أيضًا دوالي القدم وهناك نوع أقل حدة من دوالي القدم يُسمى العروق العنكبوتية
    العروق الزرقاء في القدمين.. أبرز الأعراض وأفضل النصائح للتغلب عليها