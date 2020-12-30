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التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف قصر “المعاشيق” بعدن

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 8:18 مساءً
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف باليمن

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف باليمن

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة حوثية، حاولت استهداف قصر “المعاشيق”، الذي نُقل إليه أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة بعد محاولة استهدافهم بهجوم في مطار عدن.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ووسائل إعلام محلية، تأكيدهم أن دوي انفجار سُمع قرب القصر في عدن.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع انفجاران في مطار عدن إثر هجومين صاروخيين، بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وقالت مصادر يمنية طبية وحكومية، إن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

وأوضح مراسل “سكاي نيوز عربية”، أن أحد الانفجارين وقع في مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن. وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة، إلى إصابة عدد من الصحفيين بجروح .

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