التحالف يدمر 231 لغماً بحرياً زرعها الحوثيون لتهديد السفن التجارية وناقلات النفط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء عن تدمير 231 لغما بحريا كانت تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.

وقال بيان للتحالف إن “جهود التحالف البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية”، مشيراً “تصعيد وسلوك عدائي للميليشيا الحوثية بنشر 11 لغما بحريا بشكل عشوائي”.

من جهة اخرى، أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء بمقتل أكثر من 50 حوثيا بينهم قيادات في مواجهات مع الجيش اليمني جنوب مأرب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق من الثلاثاء تنفيذ 17 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات دمرت 12 آلية عسكرية للحوثين وألحقت بهم خسائر بشرية تجاوزت 110 عناصر من الميليشيا.

وفجر الثلاثاء كان التحالف قد أعلن أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.

وقد أظهر مقطع متداول الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء.