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التحالف يدّمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

11 - أبريل - 2021
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صوب مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا: ” نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.”

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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