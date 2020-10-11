التحالف يعترض ويدمر مفخخة حوثية باتجاه نجران بالسعودية

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية باليمن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطقلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنتمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.

وقبل أيام، أعلن التحالف أنه أحبط “هجوماً إرهابياً وشيكاً” للحوثيين في جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف أنه اكتشف ودمر زورقاً ملغماً ومسيراً عن بعد قرب الصليف في اليمن.

وأشار إلى استمرار تهديد الميليشيات الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقبل 10 أيام، استهدف طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية مواقع ومركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها.

وفي قرية الباطن بصرواح أيضاً، دمر طيران التحالف مقر إمدادات للذخائر والتموين، إضافة إلى 3 عربات نقل.

كما أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء.

وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيات الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.