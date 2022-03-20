التحالف يعلن إحباط هجوم كان يستهدف الملاحة في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف، في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تدمير زورقا مفخخا في الحديدة، كما نجح في إحباط هجوما وشيكا كان يستهدف حرية الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

#عاجل #التحالف: جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكان التحالف العربي قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن هجمات عدائية شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية جنوبي السعودية، وتم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

كما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في وقت لاحق تم إطلاقها لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف أيضا هجوما عدائيا للميليشيا على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

وبدأت الحرب الأهلية في اليمن في 2014 عندما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما دفع القوات التي تقودها السعودية إلى التدخل في العام التالي لدعم الحكومة. وتقول الحركة الحوثية إنها تقاتل نظاماً فاسداً وعدواناً خارجياً.

لقد خلف الصراع المستمر منذ سبع سنوات الملايين من اليمنيين الذين يعيشون على حافة المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة التي تصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.