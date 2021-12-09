التحالف يعلن تدمير مخازن سرية لصواريخ ومسيّرات تابعة للحوثي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات تابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية بمنطقة جبلية في محيط العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان له إنه “دمر مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء”.

وأضاف أنه تم “تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث، ودمرنا مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء”.

وتابع: “اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية”.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

وتأتي ضربات السبت، بعد يومين من إعلان التحالف عن توجيه ضربة جوية لـ”هدف عسكري مشروع” في صنعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الضربة استهدفت “موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي”.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفاً عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.