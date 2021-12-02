التحالف يعلن توجيه "ضربات جوية دقيقة" ضد أهداف حوثية

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، توجيه “ضربات جوية دقيقة” في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي مدينة صعدة، فجر الخميس، فيما قال إن الضربات “استهدفت أهدافا مشروعة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، عن التحالف قوله إن الضربة استهدفت “أحد مخازن الأسلحة و التموين الرئيسية”، وأكد أنه “دمر موقعين تحت الإنشاء كمخازن”، و “ورشا لتجميع الصواريخ البالسيتية والمسيرات في صعدة”.

قال التحالف، بحسب واس، إنه “اتخذ تدابير لتجنيب المدنيين الضربات” فيما حذر للمدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ولم ينشر التحالف على الفور معلومات إضافية عن طبيعة تلك الأهداف، فيما لم تتضح بعد الخسائر الناجمة عن القصف.

وأودت الحرب المستمرة بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.