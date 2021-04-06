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التحالف يعلن عن تدمير مسيرة حوثية مفخخة أُطلقت باتجاه خميس مشيط

6 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 11:52 مساءً
مقاتلات التحالف العربي - أرشيفية

مقاتلات التحالف العربي - أرشيفية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

إلى ذلك، أكد التحالف أن المحاولات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب.

وأوضح اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف أعلن يوم السبت إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات الحوثية بجنوب البحر الأحمر.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

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