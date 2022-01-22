التحالف ينفي استهداف مركز احتجاز بصعدة اليمنية

نفى التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها المليشيات الحوثية غير صحيحة.

وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.

وبيّن أن ما سوقت له المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).

كما أن الهدف لا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته المليشيات الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء .