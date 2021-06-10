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التحالف ينفي استهداف مواقع حوثية في صنعاء

10 - يونيو - 2021
العميد الركن تركي المالكي

العميد الركن تركي المالكي

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نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، الأنباء الواردة باستهداف مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، مشددا على أنه لم ينفذ أي عمليات استهداف خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في البلاد.

وجاء الإعلان بعد مزاعم عن هجوم نفذت قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، على موقع تابع للمتمردين الحوثيين، المتحالفين مع إيران قرب العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قول العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف إن الأنباء الواردة عن استهداف التحالف ”للفرقة الأولى مدرع في صنعاء، غير صحيحة“.

وأضاف المالكي، أنه ”لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء، وأي مدينة يمنية أخرى، خلال الفترة الماضية“.

وتابع المسؤول: ”عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي“.

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في قطاع الطيران قولهما ”إن الإدارة التابعة للحوثيين بدأت أعمال تجديد في مطار صنعاء، في إطار استعدادها لاحتمال معاودة فتحه في إطار جهود سلام تقودها الأمم المتحدة“.

وكان وفد من سلطنة عمان قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، السبت الماضي، برفقة قيادات حوثية، من أجل ”بحث الدفع بترتيبات الوضع الإنساني، وكذلك عملية السلام في البلاد“.

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