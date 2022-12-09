التحديات العربية حاضرة في الرياض.. والعلاقات مع الصين "على أرضيّة صلبة"

شدد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو غيط، على ضرورة توثيق التعاون العربي الصيني، مؤكداً أنه قد يطلق إمكانيات هائلة وواعدة.

أبو الغيط وفي كلمته في القمة العربية الصينية التي تستضيفها الرياض، أشار إلى أن العلاقات العربية الصينية باتت تقف على أرضية صلبة، موضحًا أن هناك رغبة عربية في مد جسور التعاون مع الصين في كافة المجالات.

ضرورة العلاقات المشتركة

كما أشار إلى حرص الدول العربية على تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين، لافتاً إلى أ انعقاد أول قمة صينية عربية يعكس أهمية العلاقة المشتركة.

فيما نوّه إلى وجوب إطلاق عملية سلمية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وشدد أمين عام الجامعة العربية على ضرورة توثيق التعاون العربي الصيني، مؤكداً أنه قد يطلق إمكانيات هائلة وواعدة.

الرئيس الفلسطيني يطالب بريطانيا وأميركا بالاعتذار عن وعد بلفور

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، “نقدر جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين”.

كما أضاف “نؤكد دعم فلسطين لمبدأ الصين الواحدة، ونقف معها في مواجهة ما تتعرض له من حملات مغرضة”، وتابع “القمة العربية الصينية فرصة كبيرة لتعزيز مبادرة الحزام والطريق”.

إلى ذلك، حذر عباس من من بقاء الاحتلال الإسرائيلي دون محاسبة، مندداً بمساعي تل أبيب لتغيير هوية القدس العربية، وقال أيضاً “لن نتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى مقاطعة أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بالسلام.

هذا وطالب الرئيس الفلسطيني بريطانيا وأميركا بالاعتذار لتسببهما بوعد بلفور، وإن النظام الدولي يسمح للسلطات الإسرائيلية “بمواصلة الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعماري والتهجير وهدم المنازل وتغيير هوية القدس”.

هذا ودعا عباس إلى دعم المساعي الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين وعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

تونس: الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب

بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمته أن الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب.

وتابع “يجب بناء الجسور بدل الجدران وسياسة المحاور”، مضيفاً “يجب تعبيد طريق جديدة مع الصين من أجل مستقبل أفضل”، محذرًا من صعوبة التحديات التي تواجه الشعوب حول العالم.

تابع: “لا تنقصنا الإرادة ولا الحكمة لبناء عالم جديد قوامه التنمية والأمن”.

الرئاسي اليمني: توقيت القمة مثالي

من جانبه، قال رئيس مجلس الرئاسي اليمني أن هذه القمة محطة انطلاق لتعزيز العلاقات العربية الصينية.

وقال رشاد العليمي في كلمته، “هذه القمة فرصة لتحقيق التقدم والتنمية”، مثمناً موقف الصين الداعم للشرعية اليمنية، وتابع “توقيت القمة مثالي لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم”.

إلى ذلك، دعا العليمي إلى دفع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لإنهاء انتهاكاتها، مبيناً أن طهران تواصل تسليح ميليشيات الحوثي.

كما حذر رئيس مجلس الرئاسي اليمني من مخاطر أي تسرب من خزان صافر بسبب تعنت الحوثيين، مطالباً بدعم تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب.

الجزائر: تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اليوم الجمعة إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين من شأنه أن يسهم في بروز “عالم متعدد الأقطاب” بعيد عن السياسات الأحادية.

وبين أن الدول العربية لم تتخلف في دعم مبدأ وسياسة الصين الواحدة.

إلى ذلك، أكد أن الصين قدمت دعما كبيرا للدول العربية في مواجهة فيروس كورونا.