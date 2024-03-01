التحرير الفلسطينية: المنظمة تمثل الكل الفلسطيني بمن فيهم حماس

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، من موسكو لـ “العربية/الحدث”، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، إن المنظمة تمثل الكل الفلسطيني بمن فيهم حماس.

جاء ذلك، بعدما قالت حركة حماس في وقت سابق اليوم بعيد اجتماعهم في موسكو، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة الروسية أكدت أن منظمة التحرير “الممثل الشرعي للفلسطينيين”.

وشددت الحركة في بيان على أن “الروح الإيجابية البناءة سادت الاجتماع، مشيرة إلى أنها اتفقت على أن لقاءاتها ستسمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

ومطلع الأسبوع الجاري قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما تشير التوقعات إلى أن السلطة تتجه لتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة لما يملكه من تاريخ بالعمل الاقتصادي حيث كان وزيرا سابقا للاقتصاد في حكومات سابقة.