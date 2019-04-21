“التحرير” تلوح بسحب الاعتراف بإسرائيل إذا ضمت أجزاء بالضفة

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قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن منظمة التحرير الفلسطينية ستنفذ كل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي للمنظمة إذا قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة.

وتشمل القرارات التي تحدث عنها الأحمد وقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل ببروتوكول باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية.

وقال الأحمد إن هذه القرارات ستعقد الوضع وستؤدي لحالة توتر وتتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية.

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يأتي ذلك فيما وصل الرئيس محمود عباس إلى القاهرة، السبت، للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي لعباس، قوله إن من بين الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع “تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو شهرين.

 

المصدر: – قناة الحدث

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