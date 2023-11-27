"التزامًا بقضية المناخ".. رئيس وزراء الهند يعتزم حضور مؤتمر كوب28 في دبي

أعلنت الحكومة الهندية في بيان أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي، والذي يبدأ هذا الأسبوع، مما يبرز التزام نيودلهي بقضية تغير المناخ.

وسيبقى مودي في الإمارات لمدة يومين من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال البيان أمس الأحد: “كانت قضية تغير المناخ مجالًا من المجالات ذات الأولوية في رئاسة الهند لمجموعة العشرين.. وسيوفر مؤتمر كوب28 فرصة للمضي قدمًا بهذه النجاحات”.

وخلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين التي انتهت مؤخرًا، اتفق الزعماء على السعي إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030 والتوقف التدريجي عن استخدام محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، لكنهم لم يضعوا أهدافًا رئيسية للتصدي لتغير المناخ.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن فرنسا، بدعم من الولايات المتحدة، تخطط للسعي لوقف التمويل الخاص لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم خلال مؤتمر المناخ.

ومن غير المرجح أن تؤيد الهند مثل هذه الخطة وقد يؤدي الاقتراح إلى مزيد من الانقسام في المجموعة إذ لا تزال الدول الناشئة الكبرى مثل الهند تعتمد على الفحم لتعزيز نموها الاقتصادي السريع.

ويتم إنتاج نحو 73 بالمئة من الكهرباء المستهلكة في الهند باستخدام الفحم على الرغم من أن البلاد زادت قدرتها على توليد الطاقة من مصادر غير أحفورية إلى 44 بالمئة من إجمالي قدرتها على توليد الطاقة.